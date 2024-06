"Monti e mare", l'iniziativa di Auser: ogni mercoledì un pullman da Modigliana per una giornata in spiaggia a Pinarella

Com’è ormai tradizione da anni, con l’arrivo dell’estate è ripartita anche l’iniziativa “Monti e mare”, organizzata da Auser Forlì e destinata ai residenti nelle località appenniniche: una bella opportunità per le persone che altrimenti non avrebbero mezzi logistici per recarsi nelle località balneari. Per quanto riguarda Modigliana, fino a settembre ogni mercoledì verrà organizzato un pullman che condurrà i soci Auser che avranno aderito, a trascorrere una giornata al mare, al bagno Vanilla Beach di Pinarella (numero 61). Si parte al mattino (alle 7.15 in piazza Duomo) e si rientra attorno alle 19. Per prenotarsi alle singole giornate, è necessario telefonare il pomeriggio precedente al numero 0546 942894.