Morgagni (Forlì e Co): "Cesena co-capoluogo, rischio di spostamento di servizi da Forlì a Cesena". La replica: "Non ci risulta"

Forlì è a rischio di essere sguarnita di servizi pubblici statali, come per esempio il presidio delle forze dell'ordine, con il riconoscimento a Cesena del ruolo di co-capoluogo della Provincia, avvenuto con il decreto legge 7 del 29 gennaio. E' il sospetto che balena Federico Morgagni, consigliere comunale della lista di centro-sinistra "Forlì e co" in un'interrogazione nel consiglio comunale di lunedì pomeriggio.

Per Morgagni, infatti, “l’assunzione dello status di capoluogo comporta inevitabili ricadute anche sul piano della distribuzione sul territorio degli uffici amministrativi e delle rappresentanze statali, ivi compresi i presidi di pubblica sicurezza e dei corpi civili con funzioni di soccorso pubblico. Non c'è alcune garanzia che, per esempio, l'organico della Polizia di Stato non venga ridislocato da Forlì a Cesena: bisogna interloquire subito coi ministeri competenti, per avere esplicita garanzia dal Governo che un eventuale riequilibrio avvenga con l'aggiunta di risorse e non con lo spostamento di queste da Forlì a Cesena”. E conclude: “Forlì non può essere depauperata di servizi essenziali”.

A rispondere al question time è stata l'assessora ai Servizi interni Maria Pia Baroni: “Il comma 3 del decreto legge specifica che il riconoscimento di capoluogo non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici. In ogni caso il Comune di Forlì vigilerà che non vengano assunti provvedimenti che possano avere ricadute negative su Forlì, che ad ora non risultano”. E conclude: “Auspichiamo che le modifiche normative possano tradursi in un reale beneficio per i territori di Cesena e di Forlì”.