Morì in un incidente aereo: l'Unsi di Forlì ricorda il sergente maggiore Leo Manucci

La Sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, rappresentata dal presidente, primo maresciallo in pensione Roberto Toscano insieme al Primo Luogotenente in pensioneRaffaele Acri ed al sergente in pensione Bruno Boschi, ha deposto martedì mattina, nella giornata dedicata ai defunti un doveroso e sentito omaggio floreale al sergente maggiore dell'Aeronautica Militare Leo Manucci, caduto in servizio il 21 maggio del 1941 a causa di un incidente di volo nel cielo di Reggio Emilia.

Il 2 maggio 1998, nella sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani in Congedo, si riunì il consiglio direttivo che decise di intitolare la sezione della città mercuriale a Manucci "per ricordare il sacrificio e l’esempio della giovane vita di un collega forlivese, dedicata al servizio ed alla Bandiera". L’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani è una associazione di categoria composta da personale in congedo ed in servizio custode delle tradizioni e della storia scritta dai colleghi delle varie Armi e Corpi dello Stato, profondendo l’impegno di perpetrare i valori consegnati dai Caduti verso le giovani generazioni.