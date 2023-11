Morì sul lavoro in una vasca per la raccolta liquami: una donazione a favore dei familiari della giovane vittima

Nei giorni scorsi, nel salone comunale di Santa Sofia, l’Auser locale e la parrocchia di Santa Sofia hanno effettuato una donazione a favore dei familiari di Singh Amarijt, l’operaio trentaduenne di origine indiana morto tragicamente a fine agosto. All’iniziativa di solidarietà ha preso parte anche la Cgil. Al momento della consegna della somma di denaro erano presenti il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi; Luciano Neri, organizzatore dell'evento; il parroco Don Francesco; due rappresentanti dell' azienda in cui lavorava Singh Amarijt, e, per quanto riguarda Auser, la responsabile locale Franca Fabbri e due volontarie.

"Ringrazio Auser, la parrocchia di Santa sofia e la Cgil per questa iniziativa lodevole di solidarietà a ricordo di un giovane che si era inserito bene nel paese, dove aveva trovato una dignitosa collocazione di vita - le parole del primo cittadino -. L’impegno mostrato dalle varie realtà coinvolte in questa iniziativa dà il senso di un impegno civico significativo, molto importante per la nostra collettività”.