Morta ex vicesindaco, lutto a Meldola. Cavallucci: "Grande passione politica fin dalla gioventù"

Cordoglio della città di Meldola per la morte di Claudia Casadei, che è stata consigliere comunale e vicesindaco di Meldola nelle passate amministrazioni di centro-sinistra. Riporta una nota del primo cittadino Roberto Cavallucci: "Questa mattina l'Amministrazione Comunale si è unita ai familiari nell'ultimo saluto a Claudia Casadei. Claudia è stata un punto di riferimento importante per la nostra comunità, al servizio della quale si è sempre impegnata. Donna capace e sensibile, la ricordiamo per la sua passione politica; sin dagli anni della gioventù è stata Consigliere Comunale e successivamente ha ricoperto il ruolo di vice sindaco. A tutta la sua famiglia, ai suoi cari ed a tutti coloro che gli volevano bene il più sincero sentimento di cordoglio da parte dell'intera Amministrazione Comunale e di tutta la Città di Meldola".