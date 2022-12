Una delle ultime partigiane, avvocata, donna di spicco nel Pri e nella Uil: addio a Fernanda

E' morta nella giornata di martedì Fernanda Missiroli, volto storico della Resistenza. Aveva 95 anni. Avvocata, donna di spicco nella vita del Partito Repubblicano e nel mondo della Uil nel Dopoguerra, ha ricoperto ruoli importanti in città. A ricordarla con un cordoglio su Facebook è anche l'Associazione Mazziniana Italiana. Staffetta partigiana a 16 anni, fece questa scelta a seguito della rocambolesca liberazione di suo padre, Icilio Missiroli, ad opera di un gruppo di partigiani. Durante la guerra Ha svolto attività per la banda Casadei-Corbari. Il padre poi divenne sindaco di Forlì dal 1956 al 1965, mentre il marito Giorgio Liverani era dirigente della Uil. Una vita intensa, dedicata ai più alti valori mazziniani e repubblicani, vissuti con grande coerenza, non rinunciò mai alla sua vis polemica, per la quale era conosciuta, con la quale difendeva le sue idee politiche.