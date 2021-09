Cordoglio per la morte di Tebe Fabbri, il sindaco: "Un gigante dell'impegno civico"

"La notizia dell'improvvisa scomparsa di Tebe Fabbri lascia attoniti, senza parole. L'energia e la vitalità che ne hanno contraddistinto la dimensione quotidiana fino ai giorni scorsi appaiono in questo momento di sconforto come la più potente testimonianza dello spirito, dell'anima, dei valori di una persona straordinaria. Tebe era minuta e sobria nello stile, un aspetto fisico che conviveva, anzi valorizza, la sua dimensione di gigante della solidarietà e dell'impegno civico": è cosi che il sindaco Gian Luca Zattini ricorda Tebe Fabbri, notissima in città per il suo attivismo nel mondo del volontariato, che ha rappresentato all'interno della Fondazione Cassa dei Risparmi. E' proprio mentre era all'opera in una commissione al palazzo del Monte di Pietà che è stata colpita dal malore fulminante che l'ha uccisa pochi giorni dopo, a 83 anni.

Continua Zattini: "Lo sa perfettamente chi ha avuto l'onore di conoscerne la dedizione nel portare avanti progetti, il piglio nel confronto, il senso del dovere. Insieme alla instancabile opera di servizio al prossimo e ai più bisognosi, il mondo dell’associazionismo ha beneficiato pure della sua concretezza organizzativa così come sul versante istituzionale la sua strada maestra è stata quella responsabilità civica, sviluppato in seno alla Fondazione Cassa dei Risparmi e alla costante relazione con le Amministrazioni pubbliche. Sono numerose le realtà associative cittadine e le organizzazioni impegnate nella solidarietà su scala internazionale che hanno potuto contare su di lei. Tebe Fabbri è un esempio altissimo di fedeltà ai valori costituzionali e ai principi di umanità; fedeltà che si è concretizzata in modo volutamente distante dai clamori ma concentrando sempre l’impegno sui temi, sui bisogni reali, sulla tempestività del servizio. Ci uniamo al dolore dei familiari, degli amici e di tutti coloro che hanno condiviso con lei percorsi di lavoro e di impegno, nella certezza di avere nell'esempio di Tebe un prezioso punto di riferimento".