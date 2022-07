Troppo forte il dolore per la morte della sua Fabiola: funerali in forma privata per Arnaldo Pambianco

Non ha retto alla scomparsa della moglie Fabiola, avvenuta lo scorso marzo. Un dolore troppo forte. E così Arnaldo Pambianco, 86 anni, vincitore del Giro d'Italia del 1961, ha deciso di farla finita con la vita, lanciandosi dal tetto della sua abitazione alle prime luci dell'alba di mercoledì. I funerali si terranno in forma strettamente privata giovedì. Se ne è andato così un campione, ma soprattutto un amico per chi ha avuto l'onore di conoscerlo. Tante le testimonianze d'affetto sui social, tra cui anche quella di Norma Gimondi, figlia del grande Felice, compagno di squadra alla Salvarani.

"Arnaldo per mio padre è stato un riferimento molto importante nei suoi primi anni alla Salvarani, un fido scudiero, e ha contribuito in maniera determinante alla vittoria del Tour De France del 1965 - scrive su Facebook Norma, che ricopre il ruolo di vicepresidente della Federazione Ciclismo e membro del Coni -. Dopo la dipartità di papà, Arnaldo non ci ha mai fatto mancare il suo supporto a livello affettivo e morale. Siamo, quindi, davvero rattristate per questa notizia. Con mamma e Federica porogo ai due figli di Arnaldo le nostre più sentite condoglianze".

Arnaldo era legato a Fabiola da una storia d'amore, uniti per 61 anni. "Gabanin", “piccola giacchetta”, soprannome in dialetto romagnolo che si era cucito addosso alle olimpiadi di Melbourne del 1956 quando giunsesettimo sulla corsa su strada e quarto nella gara a squadre, non è riuscito a superare il dolore, benchè fosse circondato dall'affetto dei figli e dei nipoti (Marco, Matteo, Pietro, Giovanni e il piccolo Tommaso). L'azzurro dei suoi occhi è volato in cielo per raggiungere la donna della sua vita. L'ultima scalata di Arnaldo.