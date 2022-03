"Ha combattuto con coraggio la malattia", la storica azienda in lutto: l'industria forlivese piange Enrico Siboni

Si è spento giovedì dopo una lunga malattia Enrico Siboni, uno dei soci della storica azienda locale "Siboni S.r.l". Lascia la moglie Lucia e i figli Ester Erica e Giovanni. Il funerale avrà luogo sabato alle 14 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni Pierantoni per la chiesa di S.Martino in Villafranca. "Enrico ha combattuto coraggiosamente contro la sua malattia e il modo in cui l'ha affrontata è stato sorprendente, dimostrando la sua tenacia e il suo innato ottimismo che lo hanno sempre contraddistinto anche nel suo lavoro", affermano i familiari.

"Ha fatto tanto per lo sviluppo dell’azienda famigliare, avendo il coraggio e la lungimiranza di investire in tecnologie e gettare le basi per il successo continuativo della Siboni - proseguono i familiari -. Fino alla fine, è stato attivamente coinvolto nell’ultimo progetto di espansione che sarà portato avanti con orgoglio in suo onore. È stato un esempio dei valori dell’azienda".