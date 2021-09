Calcio, se ne va un altro pezzo di storia del Forlì: addio a Giovanni Brunelli

Nella notte di lunedì, all'età di 85 anni, è venuto a mancare all'effetto della sua famiglia e delle centinaia di persone che ne avevano potuto apprezzare la generosità e la schiettezza, Giovanni Brunelli, autentica pietra miliare del Forlì Calcio. Per decenni ha portato avanti la causa biancorossa prima come giocatore, poi come allenatore ed infine come segretario. La società del Forlì Calcio ha subito espresso il proprio cordoglio alla famiglia con un comunicato ufficiale: "Con profondo cordoglio il Forlì F.C. saluta Giovanni Brunelli, personaggio di lungo corso nella storia dei biancorossi".

"Giovanni, per oltre sessant’anni ha fatto parte della vita della società, come giocatore, allenatore del settore giovanile ed infine come dirigente - viene ricordato -. Il presidente, i dirigenti, il gruppo squadra e lo staff si stringono attorno alla famiglia in questo momento difficile". Apprezzato e ben voluto da tutti Giovanni Brunelli lascia un grande vuoto nel mondo sportivo forlivese; a riprova i tanti messaggi di amici e conoscenti che sui social stanno in queste ore esprimendo il proprio dolore.