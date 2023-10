Annalena uccisa da due sicari, il nipote: "Ad armarli fu l'ignoranza. Li abbiamo subito perdonati, come avrebbe voluto lei"

Domani, il 5 ottobre, ricorre il ventennale della morte di Annalena Tonelli, una delle forlivesi che ha dato più lustro alla città. Tonelli, infaticabile missionaria laica, sempre al servizio dei malati e degli ultimi in Africa, venne uccisa da due sicari a Borama, nel Somaliland, una sera al termine di un giro di visite ai malati. Una programma con diversi appuntamenti, a Forlì, celebra la sua figura. Oggi il “Comitato per la lotta contro la fame nel mondo” continua a portare avanti la sua opera, che non si è disgregata con la sua morte.

Nata a Forlì nel 1943, fa il liceo classico “Morgagni”, poi studia Giurisprudenza a Bologna e Ferrara, con puntate anche a Boston e a Cambridge. Volitiva e determinata, probabilmente avrebbe avuto una grande carriera nella professione scelta, ma l'anno dopo la laurea, nel 1969, sceglie il Kenya, dove va come insegnante, prestando quasi subito la sua opera a Wajir, al confine con la Somalia, la “sabbia del deserto più amato del mondo”, come diceva, il luogo in cui alla fine della sua esistenza ha voluto che venissero disperse le sue ceneri. Qui fonda un centro di riabilitazione per ciechi, sordi, malati di poliomelite, pazienti psichiatrici, “un gran numero di derelitti, malati terminali e socialmente esclusi”, scriverà lei stessa. Accanto viene costruito un eremo, una sorta di rappresentazione sul campo delle due facce di Annalena Tonelli: azione e preghiera. Negli anni successivi passerà a capo del programma kenyota contro la tubercolosi.

Nel 1987 si dedica ad una terra ancora più martoriata, la Somalia, durante la Guerra Civile, sempre sul fronte della tubercolosi, dove rischia la vita in varie occasioni per la violenza diffusa in quei territori. Nel 1996, infine, si stabilisce a Borama, nell'altro estremo della Somalia, l'ex Somaliland inglese, uno stato di fatto del tutto autonomo separatista dalla Somalia, anche se non riconosciuto dalla comunità internazionale, più stabile rispetto alla Somalia in balie degli scontri tra bande e clan. Qui organizza una scuola per bambini sordi, la prima scuola speciale in tutta la Somalia, ma di fatto fa confluire malati di Aids e reietti da tutta la Somalia, Etiopia e Gibuti in cerca di assistenza, tanto che viene allestito anche un campo dell'Alto Commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) . Un'affluenza che, però, crea attriti con la popolazione locale, che temeva di venire infettata dall'arrivo di un così alto numero di malati, con proteste crescenti negli ultimi mesi prima dell'agguato.

Il 25 giugno a Ginevra l’Unhcr le consegna il prestigioso premio Nansen (istituito nel 1954) per la dedizione nei suoi ultimi 34 anni alle comunità somale. “Lo accetta a fatica e solo per attirare l’attenzione del mondo sulla martoriata Somalia”, spiega la sua biografia. Per la sua morte vennero accusati dalla polizia locale due cittadini, Jama Abdi Ismael e Mohamed Abdi Essa, condannati nel 2007 alla pena di morte. Il mese dopo, tuttavia, su richiesta della famiglia di Annalena, il presidente del Somaliland ha commutato la pena di morte in ergastolo.

La famiglia forlivese di Annalena Tonelli fece la scelta di non partecipare in alcun modo al processo ai due presunti sicari, sia perché il sistema giudiziario locale non dava alcuna garanzia sulla reale imparzialità delle accuse e dei processi, ma soprattutto perché i due assassini sono stati perdonati fin da subito. A distanza di 20 anni dalla morte e di 16 dall'individuazione dei due presunti killer, tra questi e la famiglia di Annalena Tonelli non ci sono mai stati contatti. Lo conferma il nipote di Annalena Tonelli, Andrea Saletti, che vive a Forlì e presta la sua opera al Comitato: “Non c'è mai stato nessun contatto, nessuna richiesta di scuse o altro”.

E aggiunge: “Ma per noi della famiglia non conta avere questo contatto, c'è stato subito il perdono, perché era Annalena che ci ripeteva continuamente 'Non sanno quello che fanno'. E' l'ignoranza che ha armato la loro mano. Noi non ci siamo mai arrovellati su chi potesse essere stato. D'altra parte lei ha rischiato la vita talmente tante volte e sapevamo tutti, e lo sapeva anche lei che poteva essere uccisa da un momento all'altro. Non abbiamo mai dato peso a quest'aspetto. L'unica volta che siamo intervenuti in questa vicenda è quando mio zio, appena saputo delle condanne, chiese che non venissero eseguite condanne a morte”. Sarebbe d'altra parte stato uno sfregio alla sua memoria che avvenisse l'uccisione di due persone, colpevoli o meno, per la morte di Annalena Tonelli. “Non sappiamo neanche se poi sono stati rilasciati, non abbiamo mai chiesto, né ci siamo interessati”, conclude Saletti.