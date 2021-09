Meldola in lutto: addio all'artista Augusto Neri, papà del Monumento alla Resistenza

Si è spento all'età di 92 anni l'artista meldolese Augusto Neri. "Era noto a tutti per le sue opere, che spaziano dal disegno, alla pittura e alla scultura - esordisce il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci -. Lascia alla città un enorme patrimonio artistico. Lo vorrei ricordare, in modo particolare, per il Monumento alla Resistenza posto all’ingresso di Meldola, e per il gesto di solidarietà di pochi mesi fa, quando si è reso disponibile, gratuitamente, a restaurare la sua bellissima opera "Il conforto dell'anima" che è stata ricollocata all'interno della Cappella di Irst, proprio a simboleggiare i valori e la sensibilità che sapeva trasmettere attraverso i suoi lavori. A tutta la sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi collaboratori ed a tutti coloro che gli volevano bene il più sincero sentimento di cordoglio da parte dell'intera amministrazione comunale e di tutta la città di Meldola".