Un'altra vittima del covid: il virus si porta via don Elvio Chiari

Alcune settimane fa era risultato positivo al covid-19. Non ce l'ha fatta don Elvio Chiari, parroco di San Michele Arcangelo in Brisighella, originario di Rocca San Casciano. Il sacerdote, 71enne ordinato parroco nel 1975, è venuto a mancare nella notte tra mercoledì e giovedì in ospedale a Faenza, dove era ricoverato nel reparto di terapia sub-intensiva. La salma, a cassa chiusa, sarà esposta venerdì all’obitorio di Faenza. Sabato alle 8.30 la salma sarà portata nella Chiesa arcipretale di Brisighella dove alle 10.30 monsignor Mario Toso, Vescovo di Faenza-Modigliana, presiederà la santa nessa di esequie.

La salma verrà tumulata al cimitero di Rocca San Casciano. Giovedì sera alla Collegiata di San Michele in Brisighella è stata celebrata una Messa in suffragio presieduta dal Vicario Generale monsignor Michele Morandi. Don Elvio è stato coordinatore diocesano presso Unità Pastorale Madonna del Monticino, parroco presso S. Michele Arcangelo in Brisighella, amministratore parrocchiale presso S. Rufillo e rettore presso Santuario della Beata Vergine del Monticino.