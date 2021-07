Diocesi in lutto: si è spento a 82 anni il vicario emerito Dino Zattini

Ha esalato nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì e tornato alla Casa del Padre, all'età di 82 anni, Dino Zattini, vicario emerito della Diocesi di Forlì-Bertinoro. "Con il suo generoso servizio ha saputo far crescere il senso di comunità e di attenzione verso tutti - sono le parole di cordoglio espresse dal giornalista de "Il Momento" Alessandro Rondoni -. Era disponibile ed accogliente, ha costantemente incoraggiato anche noi laici a lavorare insieme e ad assumere sempre più responsabilità nei vari campi, civile, istituzionale ed ecclesiale in una società che stava cambiando rapidamente. Ricordo i suoi messaggi quando ero direttore de “Il Momento”, gli articoli e i delicati suggerimenti. Come Vicario generale ha aiutato il cammino della Chiesa forlivese e ha saputo dialogare con tutte le realtà e con la città".

"Ha svolto numerosi servizi ed è stato, fra l’altro, professore nelle scuole superiori, promotore e preside della Scuola Media Libera e del Liceo linguistico “Adamo Pasini”, presidente dell’Istituto interdiocesano di scienze religiose “Benedetta Bianchi Porro” e rettore del Seminario, con una cura particolare per le vocazioni - prosegue Rondoni -. Uomo di cultura, ha contribuito a far conoscere, anche attraverso un libro, Castelnuovo di Meldola di cui era originaria la famiglia. È stato assistente spirituale di varie realtà e ultimamente si dedicava con dedizione e cura ad assistere i sacerdoti anziani e malati".

Rondoni ricorda inoltre la festa di compleanno per gli ottant’anni di mons. Zattini il 24 maggio 2019: "Quel giorno era felice insieme alla sua bella famiglia, a tanti sacerdoti e amici. Aveva festeggiato con la messa solenne nella concattedrale di Bertinoro e poi con un momento conviviale nel cortile interno della Rocca".