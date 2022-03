Una vita dedicata al volontariato: Terra del Sole piange lo storico volto della Pro Loco Domenico Settanni

Castrocaro Terme e Terra del Sole in lutto. Si è spento Domenico Settanni, già direttore dell’ufficio provinciale del lavoro di Forlì-Cesena e da sempre in prima linea nel mondo dell’associazionismo, del terzo settore e del volontariato. Nel luglio del 2020 aveva annunciato di lasciare la Pro Loco di Terra del Sole per motivi di salute dopo esserne stato presidente, vicepresidente e consigliere. Nel corso degli anni Settanni si è speso in prima persona per la valorizzazione della località medicea. E' stato impegnato anche ini iniziative benefiche e culturaliImpegni che gli sono valsi anche il riconoscimento di cavaliere del lavoro.