Pochi giorni fa aveva celebrato i cinquant'anni di sacerdozio: addio a don Rino Casali

Era nato a Bertinoro 74 anni fa. Si è spento nelle prime ore di martedì all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena don Rino Casali. Pochi giorni fa aveva ricordato il suo 50esimo di ordinazione, il 12 settembre 1971. Era entrato in seminario a Cesena nel 1958. Tra i suoi incarichi, quello di vicerettore del seminario, quello di vicario festivo a Bagnarola di Cesenatico, a San Giorgio-Bagnile, a Calabrina e a Pioppa. Dal 1973 al 1982 è stato vicario parrocchiale a Madonna delle Rose, a Cesena.

Dal 1982 al 1999 don Rino ricoprì anche il ruolo di assistente dell'Agesci (scout). Fu autore di diversi libri. Le ultime sue fatiche letterarie risalgono a qualche anno fa: la raccolta di poesie “Ti ho cercato Amore mio” (2017) e due drammi sacri, “Mysteria lucis” e “Nostra Signora dei servi”, nel 2019. Da anni don Rino abitava alla casa del clero, in via Isei, a Cesena. Il funerale, presieduto dal vescovo Douglas, verrà celebrato venerdì alle 15 in Cattedrale a Cesena.