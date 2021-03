"Da sempre impegnato al servizio del territorio": Forlì piange Edelveis Gagliardi

Si è spento all'età di 95 anni Edelveis Gagliardi, uomo di sport e di cultura. "Da sempre impegnato al servizio della Città e del territorio, attento alla dimensione sociale, a quella economica, allo sport e alla cultura, Edelveis Gagliardi ha dato prova fino all'ultimo della sua tempra di persona tenace e generosa, fortemente convinta dei propri valori, sempre aperta al confronto e alla condivisione - è il ricordo del sindaco Gian Luca Zattini -. La notizia della sua scomparsa suscita profonda tristezza e sconforto. In questo momento di dolore, a nome della Giunta e dell'intera Amministrazione comunale, partecipo al lutto dei Familiari, rinnovando i sentimenti di stima e di affetto per il cittadino esemplare e per l'amico".

"Fortemente attaccato alla famiglia e alla città, Edelveis era particolarmente fiero del suo impegno nell'associazionismo di matrice cattolica avviato da ragazzo nell'oratorio salesiano del San Luigi - prosegue il primo cittadino nel suo messaggio di cordoglio -. Lo ricordiamo come dirigente sportivo della Pgs Fulgor, con una particolare attenzione ai settori giovanili, spaziando dall'amato basket fino al calcio, con una società cittadina che ancora oggi porta il suo nome. Fu anche fondatore e attore della compagnia di teatro dialettale Cinecircolo del Gallo, anima del Teatro San Luigi".

"Il suo percorso professionale e di cittadinanza attiva lo ha portato a farsi valere ed apprezzare in particolare grazie alla concretezza dei fatti. Edelveis c'era e la sua presenza aveva sempre un valore molto significativo - aggiunge il primo cittadino -. Altri ambiti nei quali la sua attività ha avuto rilievo sono stati quelli del tessuto economico, che lo ha visto anche componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, e della dimensione socio-culturale quale attivo Consigliere della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì". Lascia la moglie ed i figli Giampiero e Stefano. I funerali si terranno nella mattina di giovedì nella chiesa di San Biagio.