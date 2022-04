La tragica escursione, la scuola di volo piange Elisabetta: "Aveva tanta energia, lascia un vuoto enorme"

Professione Volare, la scuola di volo con base all'aeroporto "Ridolfi" di Forlì, piange la scomparsa di Elisabetta Zupan, la 45enne residente a Urbania, ma originaria di Varese, morta sabato scorso durante un'escursione sul Monte Amandola, nel Parco dei Monti Sibillini, nel Fermano. L'escursionista ha perso la vita a causa dei traumi riportati nella caduta per circa 60 metri nel dirupo. "E’ con enorme dolore che salutiamo la nostra Elisabetta, entrata a far parte del nostro team lo scorso anno, portando con se tanta energia, intraprendenza e soprattutto professionalità", si legge in un messaggio postato sulla pagina Facebook di "Professione Volare".

"Elisabetta non era solamente una docente più che qualificata, carismatica e pronta a mettersi in gioco, ma è diventata presto parte integrante della nostra famiglia instaurando in men che non si dica dinamiche di condivisione e relazione umana con tutto il nostro staff - prosegue il messaggio -. La sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto enorme che di certo richiederà tempo per essere colmato. Un caro abbraccio da tutti noi, continua a sorridere sempre".

Elisabetta lascia il marito originario di Forlimpopoli, con il quale stava condividendo l'ultima escursione. Ad un certo punto l'uomo l'ha persa di vista, dando l'allarme. Quando è stata raggiunta dai soccorritori per la donna non c'era più nulla da fare. La Procura di Ascoli ha disposto l’ispezione cadaverica sulla salma per chiarire le cause del decesso e cosa possa aver innescato la fatale caduta.