Anche i forlivesi piangono il grande Gigi Proietti. "Un artista poliedrico e mai banale"

La nascita e la morte unite in una sola data. Un'uscita di scena proprio nel giorno del suo compleanno. In un 2020 maledetto. Addio al grande Gigi Proietti, un pezzo di storia della cinematografia italiana e non solo. Per tanti è il volto dell'eterno Mandrake di "Febbre da cavallo" o de "Il maresciallo Rocca". Ma non era solo cinema, ma anche teatro. Intramontabile. Lascia in eredità anche ai tanti forlivesi che lo hanno stimato la sua arte, ironia e talento.

Numerosi i messaggi di stima ed affetto sulle bacheche Facebook. "Una grandissima perdita nel mondo dello spettacolo, quello vero", scrive l'Asaps, l'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale con sede a Forlì. Il parlamentare Marco Di Maio lo ricorda come "un grande del teatro, della televisione, dello spettacolo e della risata (quella sagace, popolare, intelligente). E' stato attore, cabarettista, doppiatore, regista, conduttore televisivo, scopritore di talenti: un artista poliedrico e mai banale, che in tanti porteranno nel cuore".

In Romagna si esibì nel 2015, proponendo al Carisport di Cesena i pezzi migliori del suo repertorio con lo show "Cavalli di battaglia": contaminazione di generi, parti recitate, cantate, accompagnato da un gruppo musicale diretto dal maestro Mario Vicari e con la partecipazione di Marco Simeoli e Claudio Pallottini, affezionati attori che hanno accompagnato Proietti nei suoi spettacoli, rigorosamente scelti, come sempre fra gli ex allievi del suo famoso “Laboratorio”. Nello spettacolo anche le due figlie, Susanna e Carlotta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proietti è ed è stato in tutti questi anni attore e musicista, autore e regista, produttore e direttore di Teatri, e non in ultima battuta maestro di attori. Per non parlare poi del cinema e della televisione. E’ doveroso ricordare quanto Proietti, durante tutti questi anni abbia costruito e mantenuto un fortissimo e singolare rapporto con il suo pubblico. Dal primo “A me gli occhi please” (1976) Proietti ha cosi' collezionato 33 fiction, 42 film, 51 spettacoli teatrali di cui 37 da regista, oltre ad aver registrato 10 album come solista e diretto 8 opere liriche.