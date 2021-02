Faceva parte di una delle più antiche famiglie di Santa Sofia: addio a Giulio Gentili

Con Santa Sofia ha stretto un legame particolarmente forte. Si è spento a Genova all'età di 93 anni Giulio Gentili, discendente della storica famiglia Gentili, già ricordata nel Trecento come proprietaria del castello di Spescia. Ma, soprattutto, dalle fila dei Gentili arrivarono i primi Gonfalonieri: Scipione Gentili che, nel 1812, appoggiò la divisione delle Comunità di Galeata e Santa Sofia e suo fratello Giulio, primo Gonfaloniere di Santa Sofia dal 1820 al 1822. Giulio Gentili, dunque, faceva parte di una delle più antiche famiglie del nostro Comune, egli era nato proprio a Santa Sofia e, nonostante gli studi e il lavoro lo avessero portato a girare l'Italia e il mondo, ritornava in Romagna con grande piacere.

"Era un uomo come pochi, colto ma aperto al dialogo con tutti - ricorda il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi -. Quando ancora era in salute, trascorreva lunghi periodi nella sua casa di Santa Sofia e dimostrava il suo profondo affetto verso il territorio anche con gesti concreti: era un geologo e per lavoro si era sempre occupato di infrastrutture stradali e, diversi anni fa, redasse un progetto per il collegamento tra le valli del Bidente, del Rabbi e del Montone". Anche Isabel Guidi, assessora alla Cultura, ricorda il lato piò ospitale e conviviale di Giulio Gentili: “Nel 2011, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Comune di Santa Sofia ospitò Anita Garibaldi, disecndente dell'Eroe dei due Mondi. Per l'evento Giulio Gentili aprì le porte del suo palazzo e volle organizzare l'incontro all'interno del suo salone, aprendolo alla cittadinanza e agli studenti di Santa Sofia: fu davvero un padrone di casa ospitale, una fiugura d'altri tempi che ci mancherà". Lascia la moglie e i figli Nicolò e Francesco, a cui sono indirizzate "le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità di Santa Sofia".