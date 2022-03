Al fianco di tantissimi bimbi: si è spenta la storica maestra d'asilo Edda Rossi

Ha accompagnato negli anni tantissimi bimbi nel percorso di crescita. Si è spenta all'età di 96 anni la maestra Edda Rossi, volto dell'asilo di via Campo di Marte. I funerali avranno luogo lunedì mattina nella chiesa di Regina Pacis alle 10.30. Fino a lunedì alle 10 il feretro si trova alla camera ardente dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Al termine delle esequie la salma sarà tumulata al cimitero vecchio di Forlimpopoli. Per l'occasione vengono raccolte offerte per l'oratorio dei bimbi di Regina Pacis. La maestra Edda, che non era sposata, lascia i fratelli Maria Carla e Riccardo e la nipote Laura.