Meneghello, un volto conosciuto per gli studenti forlivesi. La scuola: "Momento triste per chi ha la passione del volo"

L'incidente aereo di Guidonia lascia scosso l'Istituto tecnico aeronautico Baracca di Forlì, i cui studenti erano stati protagonisti a metà febbraio del corso di "Cultura aeronautica", organizzata all'aeroporto Ridolfi proprio dall'Aeronautica Militare. Sono stati ben 65 su 180 partecipanti i ragazzi dell’Itaer di Forlì che hanno partecipato al corso di svoltosi a Forlì dal 13 al 23 Febbraio. Sette di loro si sono anche classificati nei primi 10 posti. E in quei giorni il volto di Marco Meneghello, uno dei due piloti morti nell'incidente aereo, era diventato famigliare per i ragazzi. Alcuni dei corsisti sono saliti in volo con lui, popolando per alcuni giorni i cieli sopra Forlì.

Gli studenti dell'Itaer "Baracca" con Marco Meneghello condividevano la passione per il volo. "Siamo molto addolorati dell'enorme tragedia avvenuta a Guidonia - commenta Giorgio Frassineti, docente di Scienze e Biologia, nonché referente stampa dell'Itaer - Tutta l'Italia è colpita e molto triste, ma, ovviamente, i nostri ragazzi che studiano, hanno la passione per volare, un po' di più. A parte aver conosciuto il pilota Marco Meneghello il mese scorso, uomo simpatico e di grandissima umanità, l'aeronautica fa parte del loro mondo. Sono entrati in contatto con il 60° Stormo di Guidonia e si sono resi conto di quanto sia una realtà rigorosa, seria, piena di valori e sensibilità".

Marco Meneghello era un volto noto agli studenti dell'istituto tecnico aeronautico Itaer "Baracca" a cui il pilota, alla fine di febbraio, aveva fatto lezioni di volo all'interno del progetto "Corso di cultura aeronautica". Al "Corso di cultura aeronautica" avevano partecipato 6 istituti superiori di Forlì e tre studenti (una del Liceo Morgagni e due Baracca) avevano vinto anche la possibilità di trascorrere una settimana nella base di Guidonia, per stare fianco a fianco con i piloti, per dire quanto sono intrecciati i due mondi con vocazione aeronautica, quello del polo formativo forlivese e quello dell'Aeronautica Militare.

Inoltre, a rendere ancora più dolorosa la situazione, proprio martedì mattina gli studenti di alcune classi terze dell'istituto "Baracca" sono partiti da Forlì per effettuare il loro viaggio di istruzione tra Roma e Guidonia con una tappa che era prevista anche all'interno dell'aeroporto militare di Guidonia per pranzare con i piloti in mensa. Per gli studenti è stata anche un'occasione per confrontarsi con un tema comunque connesso al volo. "Siamo tutti consapevoli che ogni azione che facciamo comporta dei rischi - continua Giorgio Frassineti - E quello che viene insegnato a scuola è prima di tutto la sicurezza. Davanti a questi tremendi fatti è normale che si rifletta e ci si interroghi sul perché. Ancor più accade ai ragazzi dell'Itaer che amano questo lavoro e con molta probabilità sarà il loro futuro. La vita spesso ci mette a dura prova, ma noi come scuola dobbiamo prima accompagnarli nella riflessione e poi dare risposte concrete".