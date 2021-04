Forlì in lutto per la morte di Monica Bandini: "Un grande esempio di impegno, tenacia e professionalità"

Sgomento e dolore per la morte di Monica Bandini, ex campionessa mondiale di ciclismo, stroncata a 56 anni da un malore improvviso mentre lavorava nell’azienda di famiglia a Villagrappa di Forlì. "La ricorderemo sempre, una sportiva e una stella per il ciclismo femminile italiano - sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini -. Una campionessa che ben sapeva come alle ‘volate’ si arriva solo dopo tanta fatica e allenamento. Una persona profondamente legata alla sua terra, alla Romagna, dove aveva scelto di lavorare e dove continuava a pedalare, anche dopo aver lasciato le gare".

Nata a Faenza nel 1964, Monica Bandini aveva iniziato l’attività agonistica nel 1980. Nella sua carriera, tre medaglie in altrettante edizioni consecutive del Campionato del mondo, tutte ottenute nella crono a squadre: il bronzo a Villach nel 1987, l’oro a Renaix nel 1988 e l’argento a Chambery nel 1989. "Alla famiglia di Monica e ai suoi cari tutti - conclude il presidente - le mie più profonde condoglianze e un sentito abbraccio".

“La notizia ci ha lasciati senza parole - sono le parole presidente del Comitato regionale Emilia Romagna, Alessandro Spada -. L’avevo personalmente incontrata tante volte alla Granfondo Nove Colli dove è sempre stata una protagonista. Ha portato in alto il nome della nostra Regione, grazie al titolo iridato nel 1988 ma, ancora di più, è sempre stata un’interprete seria e discreta di questo sport, spinta da una grandissima passione, col suo capello biondo che la rendeva inconfondibile tra le altre. E’ stato veramente un durissimo colpo per chi, come me ha avuto modo di conoscerla e per quanti, durante la sua grandissima carriera o anche solo per una sgambata, hanno avuto modo di starle accanto. Il ciclismo romagnolo ed italiano tutto, perde una grandissima donna. Ai suoi famigliari le condoglianze di tutto il Comitato regionale".