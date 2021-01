Il mondo della musica forlivese in lutto: addio al cantante e chitarrista Alberto Malaguti

Si è spento Alberto Malaguti, chitarrista e cantante forlivese, membro negli anni '60 e '70 di importanti gruppi cittadini come New Lords, Secolo 2000, Genere Giusto, Lorenz e Amici dell'Hobby

Lutto nel mondo della musica forlivese. Si è spento Alberto Malaguti, chitarrista e cantante forlivese, membro negli anni '60 e '70 di importanti gruppi cittadini come New Lords, Secolo 2000, Genere Giusto, Lorenz e Amici dell'Hobby. Da tempo combatteva contro un male. avrebbe compiuto settant'anni il prossimo 9 agosto. "E' stato fra i musicisti che hanno maggiormente collaborato alla prima edizione del libro "Senza Tempo Noi" - viene ricordato nella pagina Facebook "Senza tempo noi 1964-1979: il rock a Forlì" -. e soprattutto a quella in preparazione, dimostrandosi sempre disponibile e collaborativo e fornendo moltissime informazioni e molto materiale". Si esibiva con Flavio Fiorini. "Abbiamo perso un nostro amico", è la reazione al lutto del Circolo Democratico Forlivese, che ha omaggiato Malaguti con un'immagine: "Lo ricordiamo così, con la sua passione più grande, la musica".

Foto pagina Facebook Circolo Democratico Forlivese