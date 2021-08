"Amava Bertinoro": il Colle piange la scomparsa del professor Marcello Novaga

Il Colle piange la scomparsa del professor Marcello Novaga, Premio Giovanni Gatti 2018. Milanese d'origine, i genitori, Luigi Novaga e Anita Casali erano nativi di Bertinoro. Il 22 settembre avrebbe compiuto 88 anni. E' stato docente di psicologia applicata presso le Università di Milano e Padova dove, alla attività di didattica, ha affiancato una prolifica attività di ricerca. Proprio nell’ambito della ricerca ha svolto numerosi studi di psicologia sociale e di comunità aventi ad oggetto l’identità culturale locale. In particolare, dal 1978, ha curato un progetto (più che decennale) intitolato “La Romagna e le sue genti” sull’identità culturale romagnola, che ha portato alla pubblicazione di numerosi libri e articoli.

Il primo settembre del 2018 ha ricevuto nella Chiesa di San Silvestro del Centro Universitario di Bertinoro il Premio Giovanni Gatti a Marcello Novaga. A conferirgli il riconoscimento promosso dall’Accademia dei Benigni e dall’Amministrazione comunale di Bertinoro era stato il sindaco Gabriele Fratto, che lo ricorda così: "In questi anni di studio il professor Novaga ha sviluppato un particolare amore ed interesse per la nostra città, dedicando a Bertinoro una serie di studi approfonditi e specifici che hanno dato vita a pubblicazioni di rilievo accademico (alcune ancora utilizzate come testi d’esame per gli studenti di psicologia). Il suo amore per la nostra Comunità, la sua stimolante voglia conoscenza e approfondimento dei nostri valori e della nostra storia sono e saranno sempre di grande stimolo per tutti noi e di grande insegnamento".