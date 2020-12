Addio all'ex presidente della Camera di Commercio e Carisp Sergio Mazzi: "E' stato una colonna della nostra società"

Addio a Sergio Mazzi, ex presidente della Camera di Commercio di Forlì e Cesena, dell'Istituto Oncologico Romagnolo e della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna. Aveva compiuto lo scorso 23 novembre 80 anni e da tempo combatteva contro una malattia. Lascia la moglie Romana ed i figli Maria Cristina e Alessandro. Trasferitosi a Forlì da La Spezia, Sergio Mazzi seppe integrarsi rapidamente e diventò un membro importante della realtà economica e sociale della città e della provincia. È stato direttore della Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, dal 1969 al 1999, e presidente della Camera di commercio, dal 1982 al 2008.

Fra i principali, numerosi incarichi, che ha saputo ricoprire con doti umane e professionali non comuni, vanno ricordati, a livello locale, quelli di consigliere della Provincia di Forlì, di presidente della Fiera e dell'Istituto Oncologico Romagnolo. In ambito regionale, ha ricoperto l'incarico di presidente di Apt Servizi e di Consigliere di Unioncamere Emilia-Romagna. A livello nazionale, è stato Membro del Consiglio di Amministrazione di Fata Assicurazioni, componente del Comitato di Presidenza di Unioncamere italiana e Presidente di Ecocerved. È stato inotre consigliere, vice presidente e presidente della Cassa dei Risparmi di Forlì, oltre che sindaco effettivo di Avi.Coop e della cooperativa agricola Gesco, e socio della Fondazione Carisp.

Le reazioni

Il sindaco Gian Luca Zattini lo ricorda come una "figura di primo piano nel panorama istituzionale, economico e sociale della nostra città e della Romagna. Grazie alla preparazione, all'impegno instancabile e alla caratura professionale e umana, Mazzi ha contribuito in modo determinante alla riuscita di numerosi progetti di sviluppo del nostro territorio. Oltre a riconoscere l'alta qualità del suo operato al vertice della Camera di Commercio, della Cassa dei Risparmi di Forlì e dell'Istituto Oncologico Romagnolo, ho avuto modo di apprezzarne l'impegno politico, e di entrare con lui in amicizia, nell'allora Democrazia Cristiana. Il suo è sempre stato un impegno connotato da grande spirito di servizio e senso delle istituzioni. Alla signora Romana, ai figli Maria Cristina e Alessandro, alle loro famiglie e a tutti coloro che hanno condiviso con lui percorsi di lavoro o nel mondo del volontariato e della solidarietà, giungano i sentimenti di cordoglio e di vicinanza da parte dell’intera comunità forlivese".

"Con Sergio scompare uno degli uomini migliori della nostra storia recente - è il cordoglio del presidente della Fondazione Carisp, Roberto Pinza -. Ovunque si è impegnato - nella sua amata Federazione Coldiretti, in politica, nelle istituzioni come il Consiglio Provinciale, la Camera di Commercio, la Cassa dei Risparmi, nel volontariato a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo - ha sempre operato con intelligenza, senso del futuro, animo di solidarietà e profonda e totale rettitudine morale". "Sergio è stato una colonna della nostra società - continua Pinza -. E ha fatto tutto con semplicità, senza arroganza ed anzi con quella bonomia che gli ha sempre attirato simpatia ed affetto oltre che stima e considerazione. Scompare con Sergio non solo un grande amico, ma la persona con la quale in tanti, ed io per primo, abbiamo condiviso programmi e pensieri di vita. Ci mancherà enormemente e per sempre".

"Mazzi è stato certamente un uomo di grande spessore, un protagonista indiscusso della vita sociale ed economica della nostra provincia. Dotato di una grande capacità di ascolto verso tutti, in particolare verso i suoi “coltivatori”, ai quali ha sempre lasciato “spalancata” la sua porta - dichiara Alberto Zambianchi, attuale presidente della Camera di commercio -. Personalmente, ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare insieme a lui, per un lungo periodo e in numerose aree operative diverse. Godendo di reciproca stima, eravamo diventati “veri amici”. La sua scomparsa mi lascia un grande vuoto e mi provoca un profondo dolore. Le sue doti umane e professionali erano ben note a tutti, io desidero qui ricordare la sua grande passione per il lavoro, che sapeva interpretare come missione, soprattutto in termini di sviluppo del nostro territorio. La sua capacità di mediazione è stata per me un grande insegnamento. Sergio è stato veramente una persona amabile, non dimenticherò mai il suo spirito sagace, il suo sorriso amichevole e la sua passione per il canto. Mi mancherà moltissimo. Sino a quando è stato possibile, ho mantenuto vivo il nostro rapporto: i consigli e l'esperienza di Sergio non cesseranno mai di accompagnarmi".

"Mi unisco al dolore dei famigliari e degli amici per la scomparsa di Sergio Mazzi, indubbiamente un protagonista dell'economia e delle istituzioni in Romagna - sono le parole del deputato Marco Di Maio -. Con Mazzi se ne va una figura che ha contribuito in maniera determinante, assieme ad altri fondamentali attori della sua generazione, a importanti realizzazioni - afferma il parlamentare -, promuovendo con tenacia la cultura del dialogo, del confronto e della mediazione tra idee, culture, posizioni divergenti. Un approccio che ha consentito di raggiungere risultati di cui ancora oggi traiamo i benefici in Romagna e che ha gettato le basi per ulteriori progressi".