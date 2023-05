Morte di Zlata, la super-perizia conferma l'impianto accusatorio: "Ferite alla testa dovute a violenza"

Udienza decisiva nel processo di Appello, a Bologna, riguardante la morte della giovane ucraina di 32 anni Zlata Zahariuk, avvenuta a Forlì il 7 luglio 2019 nella sua casa di via Pantoli. Lo scorso 5 luglio era iniziato alla Corte d'Appello di Bologna il processo di secondo grado nei confronti di Oleksandr Zahariuk, 39 anni, ritenuto il responsabile della morte della moglie e accusato di "maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima", già condannato in Tribunale a Forlì a 16 anni. Nella giornata di ieri, mercoledì, è stata discussa la cosiddetta "super perizia" medica, che di fatto riconferma in modo pieno le tesi accusatorie elaborate dalla Procura di Forlì. Il processo è stato aggiornato al 23 maggio, quando si terranno le discussioni finali e, con ogni probabilità, la sentenza.

Il decesso di Zlata Zahariuk avvenne in un quadro di violenze domestiche prolungato, che la donna non volle mai denunciare per non separare la famiglia dove cresceva suo figlio. Dopo la condanna a 16 anni di reclusione, che il giudice Di Giorgio definì il 22 ottobre 2021 in Tribunale a Forlì (con la scelta del rito abbreviato l'imputato aveva beneficiato della riduzione di un terzo della pena), la palla è passata alla Corte d'Appello di Bologna, su ricorso della difesa dell'imputato. Il processo, in Corte d'Appello, si impernia in modo centrale su una super-perizia del tribunale che ha analizzato gli aspetti medici della morte della donna, andando così a riverificare le risultanze di una precedente perizia elaborata per il primo grado di giudizio. I giudici della Corte d’Appello avevano conferito un incarico a due esperti di medicina legale, i modenesi Sabino Pelosi ed Elio Torcia lo scorso ottobre.

Il quesito a cui dovevano rispondere i periti, è se l'ematoma subdurale alla testa, che ha causato la morte, sia da addebitare ad uno episodio recente di violenza, tra i tanti subiti dalla ragazza, o se invece avesse natura cronica e quindi non collegabile direttamente, nel rapporto causa-effetto, alle violenze inferte dal marito. Dalla perizia è emerso, in particolare che le due ferite alla testa, uno a destra e l'altro a sinistra, sono effettivamente di origine traumatica e probabilmente non compatibili con un evento accidentale.

Una triste vicenda di vessazioni

Zlata Zahariuk era una giovane mamma ucraina di 32 anni. Secondo le accuse, subiva vessazioni dal marito che si protraevano da anni. La donna venne trovata a letto senza vita, dallo stesso marito Oleksandr. Quando arrivò il 118, tuttavia, non c'era più niente da fare. Sul corpo c'erano ferite ed ecchimosi, ma niente che potesse far pensare ad un colpo mortale inferto nell'immediatezza. Tuttavia, la causa della morte, secondo l'accusa, era da addebitare ad un colpo alla testa di qualche giorno prima, inferto nell'ambito di maltrattamenti e percosse che andavano avanti da anni, ben noti ad amici e parenti, ma mai formalizzati all'autorità giudiziaria come denuncia. A detta dei conoscenti che l'avevano invitata più volte a denunciare il compagno, lei rispondeva sempre che il loro bambino doveva crescere anche con la presenza del padre. Tuttavia la vittima avrebbe raccolto fotografie dei pestaggi subiti di volta in volta nel corso del tempo.

Il marito quando stava per essere eseguito l'arresto riuscì a fuggire in Ucraina e attualmente si trova latitante nel Paese dell'Est Europa. Oleksandr Zahariuk è stato condannato a 16 anni per il reato di maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima. Oltre alla pena detentiva, per la sentenza di primo grado deve corrispondere anche ad una provvisionale da 100mila euro a favore del figlio e di 60mila euro a favore della madre della giovane deceduta, assieme ad altre pene accessorie.

Sulla vicenda c'era già stato un provvedimento giudiziario nei confronti di un forlivese, compagno della madre dell'imputato, accusato del reato di favoreggiamento per aver condotto Oleksandr Zahariuk a prendere l'autobus che lo ha poi riportato in Ucraina, poco prima dell'arresto. La pena, nel suo caso, è stata di 180 ore di lavori sociali con l'istituto della "messa alla prova".

Lesioni alla testa: due versioni opposte

Per il giudice di primo grado Zlata sarebbe morta per effetto di un colpo in testa ricevuto qualche giorno prima. Prima della morte, la donna lamentava un forte mal di testa, nonché avrebbe presentato ripetuti episodi di vomito che nella sua solitudine vennero sottovalutati da tutti. A circostanziare i contorni delle tante altre liti e aggressioni sono state poi le dichiarazioni rese dalle decine di testimoni, dalle amiche ai conoscenti, ai vicini di casa, agli insegnanti del figlio minore, all’anziana donna dove Zlata prestava servizio come badante: tutte concordanti sui maltrattamenti che ogni persona vicina a lei aveva percepito nella vita della giovane madre.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Gianluca Barravecchia e Erica Ferrini, ha sempre respinto completamente le ipotesi dell'accusa, sostenendo che non sia stato dimostrato il nesso tra il marito e le eventuali percosse che avrebbero provocato le ferite, e ha fatto riferimento invece alla fragilità della giovane e alla sua debilitazione fisica causata da un presunto abuso di alcolici e malattie pregresse. Sono parti civili la madre e la sorella di Zlata. I famigliari sono rappresentati dagli avvocati Giuseppina Castronovo, mentre l'avvocato Elena Toni rappresenta i Servizi sociali del Comune di Forlì, tutori del figlio minore della coppia.

La mobilitazione dei cittadini

La morte di Zlata Zahariuk è stato un caso giudiziario che rischiava di finire nel dimenticatoio, ma che è stato tenuto tenacemente all'attenzione dell'opinione pubblica grazie all'impegno dei vicini di casa di Zlata di via Monari - dove la donna aveva abitato fino a qualche giorno prima della morte -, che hanno creato anche una pagina Facebook 'Chiediamo giustizia per Zlata' e manifestato con uno striscione steso davanti al tribunale ad ogni udienza, compresa quella della sentenza di primo grado. In aula a tenere il ruolo dell'accusa è stata il pm Federica Messina della Procura di Forlì, che al termine dell'arringa finale aveva chiesto una condanna a 15 anni. Il giudice Di Giorgio è poi andato oltre la richiesta della Procura, definendo una condanna a 16 anni.