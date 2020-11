Attaccato dai cinghiali che aveva "adottato": il 65enne non ce l'ha fatta

E' durata 24 ore l'agonia del 65enne aggredito da alcuni cinghiali che l'uomo stesso custodiva in un recinto a Rocca Delle Caminate, nel meldolese. Ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, si è spento giovedì pomeriggio a seguito di una "insufficienza multiorgano". Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 17. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Meldola, che indagano sull'episodio, il 65enne si era recato nel recinto, nei pressi della sua abitazione, per dare da mangiare agli animali selvatici (due maschi ed una femmina), che custodiva in attesa che venissero trasferiti in un parco nel ravennate.

Ma qualcosa è andato storto. A differenza di altre volte è stato aggredito da almeno uno degli esemplari maschi. Il ferito ha subito allertato il cugino, corso in pochi minuti sul posto, il quale ha trovato il familiare all'interno del recinto stesso. Sulle sue gambe, il 65enne si reggeva un braccio e faticava a camminare. I colpi sarebbero stati violenti. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Giovedì il cuore del 65enne non ha retto alle lesioni, spegnendosi nel pomeriggio. La vittima, sposata, era originaria di Bella, in provincia di Potenza.