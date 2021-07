Storico dirigente della Coldiretti muore a 61 anni per un malore improvviso

Un infarto improvviso si è portato via uno storico dirigente della Coldiretti forlivese. Martedì nella tarda mattinata si è spento Angelo Mazza, 61 anni, segretario di zona dell'associazione che rappresenta il mondo dell'agricoltura. Mazza era anche vice-presidente del Consorzio di bonifica della Romagna dallo scorso febbraio, ma soprattutto era uno dei volti più noti tra gli agricoltori e nel mondo della loro rappresentanza. Martedì mattina, il dirigente ha iniziato la sua sua giornata lavorativa come sempre, quando ha iniziato ad avvertire dei dolori e per questo è andata casa, dove infine è stato colto da un malore improvviso che lo ha ucciso. Forlivese, viveva a Villagrappa.

"Una scomparsa prematura che ci lascia senza parole - afferma il sindaco di Civitella, Claudio Milandri -. Di Angelo possiamo dire che non era solo un un apprezzatissimo dirigente Coldiretti ma anche un amico. Angelo non solo ha collaborato in tantissime occasioni con il nostro comune ma è anche stato il punto di riferimento per i tantissimi agricoltori della nostra zona. Non solo riusciva a fornire supporto professionale ma aveva sempre una parola di aiuto e conforto per tutti i suoi agricoltori che oggi perdono un grandissimo uomo". Il primo cittadino come aneddoto ricorda il giorno dell'inaugurazione del mercato contadino di Civitella, "il punto di arrivo e di partenza di un grande progetto che ci ha visti coinvolti sin dall’inizio del nostro mandato e che ha fortemente voluto e che avrà per sempre la sua impronta".