Il suo corpo galleggiava in acqua: perde la vita in mare

Hanno cercato di rianimarlo a lungo, ma non c'è stato nulla da fare. Tragedia sulla spiaggia libera di Cervia mercoledì mattina dove, poco prima delle 13, è stato avvistato il corpo di un uomo in mare galleggiare in acque poco profonde. Subito è scattato l'allarme e l'uomo è stato portato a riva dai bagnini, che hanno iniziato le manovre di rianimazione.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno continuato le operazioni di rianimazione a lungo fino a quando, purtroppo, non sono stati costretti a constatare il decesso dell'uomo. Si tratta di un 76enne di Forlimpopoli, che si trovava in spiaggia con la moglie. Sul posto anche la Capitaneria di Porto, è probabile che l'anziano abbia avuto un malore mentre si trovava in acqua.