Predappio dice addio a un ex sindaco degli anni '70-80, lo ricorda il Pd: "Attore della rinascita del dopoguerra"

E' morto a 97 anni Antonio Magrini, ex sindaco a Predappio tra il 1975 e il 1982. Lascia la moglie Bruna, i figli Iuri, Miria e Lara. A commemorarlo è la sezione di Predappio del Partito Democratico. Spiega una nota: "Antonio Magrini è stato un importante esponente della vita politica e sociale di Predappio nel dopoguerra. Ricordiamo che negli anni 50-60 contribuì alla rinascita economica del paese attivandosi tra i primi nel settore avicolo. Fu anche importante attore, col fratello Gino, della vita politica e amministrativa, ricoprendo Tonino la carica di Sindaco di Predappio e Gino di Dovadola".

Prosegue la nota: "Vogliamo con questo adeguatamente ricordarlo come uomo che, benchè di umili origini, è’ stato portatore di forti ideali e convinzioni. Un amministratore che ha saputo contribuire allo sviluppo non solo della vita democratica del territorio predappiese ma anche alla sua crescita sociale ed economica. Nel Suo ricordo e per quanto ha saputo rappresentare desideriamo portare le nostre condoglianze sincere alla famiglia".