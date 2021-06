I vicini segnalano un cattivo odore: drammatica scoperta, era morto in casa da settimane

Non vedevano il vicino di casa da diversi giorni. E dal suo appartamento proveniva un odore sgradevole. Circostanze che hanno allarmato, e non poco, i residenti. Purtroppo le preoccupazioni erano fondate. Un uomo di 78 anni, che viveva da solo, è stato trovato senza vita all'interno delle mura di casa a Forlì, nella zona di via Tavernari. A segnalare la situazione sospetta alla Polizia sono stati appunto i vicini: per consentire ai poliziotti e agli operatori sanitari del 118 si è reso necessario l’intervento del Vigili del Fuoco.

Purtroppo il personale di Romagna Soccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il medico legale intervenuto ha stabilito che la morte, verosimilmente dovuta a cause naturali, è avvenuta qualche settimana fa. Dopo i primi accertamenti, che non hanno portato a sospettare cause diverse da quelle naturali, la salma è stata condotta in camera mortuaria, a disposizione della magistratura.

Foto di repertorio