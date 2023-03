Dramma della solitudine, non dava notizie di sé da un mese: trovato morto in casa

Una tragedia della solitudine quella che si è verificata nel pomeriggio di giovedì scorso, in un condominio di via Sillaro. E' qui che sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri per aprire con la forza pubblica la porta di un appartamento dove risiedeva un uomo di 69 anni che da alcune settimane non dava notizie di sé.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che prima hanno provato a contattarlo al telefono e al citofono. Poi non avendo alcuna risposta hanno interessato l'amministratrice di condominio, che si è attivata allertando i vigili del fuoco, in quanto il 69enne non aveva relazioni strette con i famigliari.

All'accesso nella casa, l'uomo è stato rinvenuto privo di vita, probabilmente deceduto da diversi giorni. Le ultime volte in cui il malcapitato aveva avuto contatti con l'esterno, con i vicini di casa, risalivano ad un mese fa.

