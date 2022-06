Il mondo della ristorazione in lutto: è morto a Madrid lo chef forlivese Luigi Bertaccini

Un malore improvviso se l'è portato via a soli 56 anni nella sua casa di Madrid, in Spagna. E' morto il forlivese Luigi Bertaccini, vicepresidente dell'Associazione Cuochi italiani di Spagna. Grande il cordoglio a Forlì dove Bertaccini era nato e ritornava frequentemente.

Si era trasferito in Spagna 24 anni fa: lì il suo locale è diventato punto di riferimento per residenti e turisti. Nel menù ricette tradizioni, romagnole e sempre all’insegna della cucina locale, anche da altre parti d’Italia. La messa in ricordo di Luigi Bertaccini verrà celebrata lunedì 6 giugno alle 18.30 a Forlì nella chiesa di Regina Pacis in Viale Kennedy 4.