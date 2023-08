Per quasi sessant'anni alla guida della parrocchia, addio a don Guido

Sarà il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, a presiedere, domenica, alle 16.30, nella chiesa di Collinello, la messa esequiale di don Guido Salvetti, morto venerdì a Forlì all’età di 89 anni. “Ad appena pochi giorni dall’ultimo saluto a don Agostino Fornasari - comunica il vicario generale diocesano don Enrico Casadei - sono a comunicarvi il ritorno alla Casa del Padre di don Guido Salvetti, di anni 89, già parroco di Collinello di Bertinoro per quasi sessant’anni”.

Nato a Civitella di Romagna nel 1933, e ordinato sacerdote nel 1956, era stato prima cappellano a Predappio, Forlimpopoli e Civitella, poi parroco a Castelnuovo di Meldola e Castagnolo, finché nel 1964 gli era stata affidata la parrocchia di Collinello, dove è rimasto parroco fino al 2022, svolgendo, nel frattempo, il suo ministero pastorale anche a Logoraro, Bracciano e Tessello.

“Insieme con il nostro vescovo Livio e il vescovo emerito Lino – continua don Casadei - rendiamo grazie al Signore per tutto il bene che don Guido ha saputo compiere con umiltà e dedizione nei lunghi anni del suo ministero, ed esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ai suoi familiari. Anche per intercessione di Maria Santissima Assunta in Cielo, il Padre lo accolga nella festa senza fine delle nozze dell’Agnello”.

“Don Guido - ricorda l’amico don Felice Brognoli, parroco della Pianta di Forlì - era un grande sacerdote, intelligentissimo e di grandissima umiltà, sempre disponibile ad ascoltare, consigliare e guidare chi si rivolgeva a lui. Don Guido viveva il suo sacerdozio per amore di Gesù. Dio mi ha fatto il dono di camminare con lui per 30 anni e abbiamo vissuto tante volte insieme l’esperienza dei due discepoli di Emmaus. Ora sono certo che continuerà a intercedere in Paradiso per me e per tutti i fratelli e le sorelle che Dio gli ha donato di incontrare su questa terra”.

La salma di don Salvetti rimarrà esposta nella chiesa parrocchiale di Collinello sabato, dalle 9 alle 21 e domenica 13 fino alla celebrazione della Messa esequiale, che il vescovo Corazza presiederà alle 16.30. Sabato, alle 20.30, sempre a Collinello verrà recitato il Rosario in suffragio di don Guido.