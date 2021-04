Morto Cerini, l'ufficio scolastico regionale: "Una colonna portante della scuola di tutto il Paese"

Cordoglio per la morte di Giancarlo Cerini viene espresso anche dal mondo delle istituzioni scolastiche. L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna in una nota spiega di apprendere "con dolore la notizia della perdita dell’Ispettore Giancarlo Cerini, colonna portante delle scuole emiliano-romagnole e dell’intero Paese". Cerina infatti è stato insegnante elementare dal 1971 al 1978, quindi direttore didattico dal 1979 al 1984, per poi diventare un dirigente dell'amministrazione scolastica regionale dal 1987 al 2016, anno in cui è andato in pensione. L'Ufficio Scolastico Regionale che lo ha visto per quasi trent'anni all'opera lo ricorda così: "Persona illuminata e illuminante, dopo un periodo di lotta coraggiosa vissuta con dignità e forza, ha subito il sopravvento della malattia, lasciandoci esterrefatti e stupefatti per la mancanza, incolmabile dal punto di vista umano e professionale".

"Attivo da decenni sui temi della formazione, pensatore fine, saggista, scrittore, curatore di pubblicazioni che hanno accompagnato stagioni di riforme e di innovazioni, ha saputo guidare le comunità professionali scolastiche con passione e dedizione instancabile. Percorrendo la penisola con entusiasmo, si appassionava nel parlare con le maestre e i maestri, con gli educatori tutti nei

tanti momenti di convegni e seminari cui era costantemente invitato. La sua penna sagace ha scritto parti importanti dell’attuale scuola, tra le azioni più recenti il contributo alla stesura delle Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del 1°ciclo di istruzione, ai grandi piani per la formazione dei docenti e per l’apprendimento della lingua inglese, alla redazione delle linee pedagogiche del curricolo 0-6 anni. L’Ispettore Cerini lascia un’eredità preziosa fatta di umanità sopraffina, di attenzione per tutti condita da ironia e leggerezza romagnola. L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna esprime il più sentito cordoglio alla famiglia e si stringe nel dolore in un abbraccio ai suoi cari".