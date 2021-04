Volto noto della scuola italiana, è morto Giancarlo Cerini. Il Pd: "Perdiamo un forlivese illustre"

E' morto martedì all'età di 70 anni compiuti da appena un giorno Giancarlo Cerini, volto noto del mondo della scuola in Italia, ex capo regionale degli ispettori ministeriali scolastici e autore di numerosissimi testi sul mondo dell'educazione e della didattica. Cerini è deceduto non di Covid, ma a seguito di una malattia che lo aveva colpito da qualche tempo. Lascia la moglie Loretta Lega, ex assessore comunale all'istruzione, il fratello Floriano, il genero Gianluca Soglia, ex presidente di circoscrizione, e i nipoti. Nel 2009 Cerini aveva subito il grave lutto della morte della figlia, Beatrice Cerini, insegnante elementare deceduta a solo 34 anni per un tumore.

Tante le manifestazioni di cordoglio. Per il gruppo consigliare del Pd parla il capogruppo Soufian Hafi Alemani: “Apprendiamo con enorme dispiacere della scomparsa di Giancarlo Cerini, ispettore scolastico di grande professionalità e competenza, sempre disponibile e generoso nel promuovere iniziative di formazione per insegnanti in ogni parte dell'Italia. Giancarlo è stato un sapiente cultore e amante della scuola pubblica alla quale ha dedicato centinaia di testi e contributi che rimarranno fondamentali per la conoscenza e il miglioramento delle pratiche pedagogiche italiane. Un abbraccio alla sua carissima moglie Loretta e tante condoglianze alla famiglia, a Gianluca, ai suoi amati nipoti, Riccardo e Sofia. La città di Forlì perde una persona illustre”.

Si uniscono anche Daniele Valbonesi, segretario territoriale PD forlivese, e Maria Teresa Vaccari Segretaria Unione comunale PD: "Con grande dolore abbiamo appreso della scomparsa Giancarlo Cerini. Per prima cosa vogliamo stringerci intorno a tutta la sua famiglia, già segnata da troppo dolore, in questo tragico momento. Poi vogliamo guardare all'uomo, ricordare che Cerini lascia un grande vuoto nel mondo della scuola, al quale aveva dedicato la sua vita, in moltissimi modi diversi: ultimamente da ispettore del Miur, ma prima da dirigente e insegnante e scrittore di molti testi, godendo di grandissima stima, in tutta Italia. Innumerevoli i contributi che ha dato, sempre animato da passione. Tra gli altri ci piace ricordare il lavoro dedicato alla fascia 0-6 anni, per un'istruzione di qualità sin dai primi anni. E' stato divulgatore di un pensiero riformista e come Partito Democratico forlivese abbiamo avuto la fortuna di avere la sua collaborazione per diverse iniziative negli anni, alle quali non ha mai fatto mancare il suo prezioso contributo. Una grande perdita, che lascia però un segno indelebile”.

Lo ricorda anche il deputato Marco Di Maio: “Con il cuore colmo di dispiacere apprendo della scomparsa di Giancarlo Cerini. Un uomo di scuola, che dedicato la vita all’insegnamento, allo studio della didattica, al rafforzamento della scuola pubblica e alla propria famiglia. Il primo pensiero corre alla moglie e amica Loretta, al fratello Floriano, al genero Gianluca, roccioso e tenace marito della figlia Beatrice Cerini, prematuramente scomparsa nel 2009. E poi ai nipoti, Beatrice e Riccardo, a cui Giancarlo amava dedicarsi. E' stato un punto di riferimento per moltissime persone, in tutta Italia. Ha girato il Paese in lungo e in largo come ispettore del ministero e come esperto, ha collaborato con molti ministri, ha scritto manuali, saggi e articoli per una infinità di riviste specializzate. Il faro del suo pensiero è stato sempre lo studente, come persona prima ancora che come alunno, che deve trovare nella scuola un luogo di apprendimento e una palestra di vita”.

Si aggiunge Valentina Ancarani, consigliera provinciale con delega all' Istruzione ed Edilizia Scolastica del Comprensorio Forlivese: "A nome mio, del Presidente e dell’Amministrazione provinciale desidero esprimere il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Giancarlo Cerini. Giancarlo ha saputo trasmettere a tutti coloro che lo hanno incontrato la passione profonda che nutriva per la vita e per ciò a cui la vita ha dedicato, ossia la scuola. La scuola intesa come istituzione, ma soprattutto come insieme delle persone che la compongono: insegnanti, dirigenti e studenti di ogni età. Lo ha fatto con passione, conoscenza, disponibilità e generosità. Lo ricorderemo sempre con affetto e stima, come una persona che in ogni sua riflessione pubblica o privata sapeva coniugare analisi del presente e visione in prospettiva. La città di Forlì, il mondo della scuola, gli amici, i colleghi perdono un uomo dai grandi valori e qualità. Un abbraccio a Loretta, a Gianluca e ai due splendidi nipoti. Ci mancherai."

Sul sito specializzato 'Scuola Informa' lo ricorda anche il maestro e scrittore Franco Lorenzoni: “Provo grandissima tristezza per la morte dell’amico Cerini. Giancarlo è stato un compagno di viaggio fuori dal comune. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui per sei anni nel Comitato scientifico per l’accompagnamento delle Nuove Indicazioni del 2012 e nei frequenti incontri lo ascoltavamo sempre con attenzione, perché dei tanti problemi e questioni aperte della scuola di base sapeva praticamente tutto. Non c’era argomento di cui non amava discutere, sempre con intelligenza, pacatezza e determinazione nel cercare le soluzioni migliori”.