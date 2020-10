E' morto Giordano Viroli, pittore e studioso del patrimonio artistico della città

E' morto Giordano Viroli, storico dell'arte, critico, ricercatore, saggista, per lungo tempo docente all'Accademia di Belle Arti di Ravenna nonché apprezzato pittore. Giordano Viroli è stato anche un attentissimo studioso del patrimonio forlivese che ha approfondito e raccontato in pregiate pubblicazioni. Aveva 77 anni. Diplomato al Liceo Artistico Statale di Bologna e laureato al DAMS dell’Università di Bologna, Viroli ha dedicato gran parte della sua vita a censire e catalogare beni culturali ed artistici per la Soprintendenza dei Beni Artistici e Storici di Bologna. Questi studi approfonditi hanno dato la possibilità al pittore di pubblicare 35 importanti testi su autori del passato o su importanti collezioni come quelle delle pinacoteche di Forlì, Ravenna, Milano, Ferrara, costituendo un prezioso patrimonio per la conoscenza di artisti ed opere, alcuni dei quali spesso poco conosciuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

" La notizia della scomparsa del professor Giordano Viroli desta profonda tristezza e grande dolore. Da tempo una dura malattia lo aveva tenuto distante dalla scena culturale e didattica ma il suo magistero non ha mai cessato di produrre conoscenza. Alla moglie e ai familiari tutti giungano i sentimenti di cordoglio da parte dell'amministrazione comunale", è il commiato del Comune di Forlì. Il funerale si tiene sabato nella chiesa di Regina Pacis alle 10.