Tra i fondatori del pronto soccorso a Forlì, addio all'ex primario di Riabilitazione

E' morto all'età di 94 anni Giorgio Maria Gianardi, ex primario dell’Unità Operativa di Riabilitazione dell'ospedale di Forlì. Era nato a Forlì il 04 ottobre 1929 e si è spento nella notte fra mercoledì e giovedì. Lascia la moglie Rosalba, i figli Massimiliano, Claudia e Silvia, la sorella Maria Teresa e tanti nipoti. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna nel 1959, si era poi specializzato in Ortopedia e Traumatologia all’Università degli Studi di Padova nel 1964. Il dottor Gianardi aveva iniziato la professione all’ospedale “Morgagni” nel 1959 dando vita, assieme a un gruppo di giovani medici, al primo servizio di Pronto Soccorso, l'unità operativa dedicata ai casi di emergenza-urgenza.

In seguito entrò nel reparto di Ortopedia dove divenne presto punto di riferimento, arrivando a ricoprire l’incarico di direttore della struttura di Medicina Riabilitativa. Sotto la sua direzione prese vita il primo reparto di Fisiokinesiterapia di Forlì, nei locali dell’ospedale “Morgagni” collocati sotto al reparto di Ortopedia. In ospedale si trovò a lavorare anche con Germano Pestelli, che fu poi il suo successore nella direzione del reparto, e con Renata Maria Rossi, attuale direttrice dell’unità operativa.

Nel 1998 all’età di 67 anni era andato in pensione, ma Gianardi non ha smesso di prestare servizio verso la collettività. In seguito infatti ha ricoperto la carica di direttore del servizio di Medicina Riabilitativa presso diverse strutture private, fra le quali il Centro Engel che sorgeva in via Ravegnana a Forlì, il Centro medico San Michele di Santarcangelo di Romagna e il Fisiocenter.