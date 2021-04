E' morto a 69 anni il giornalista Ugo Ravaioli, per decenni ha raccontato Forlì

E' morto il giornalista forlivese Ugo Ravaioli, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 13 ottobre. Forlivese, ha diretto le redazioni di Forlì e di Cesena del Resto del Carlino, prima di andare in pensione dieci anni fa. Professionista dal 1979, è deceduto a seguito di una lunga malattia, lasciando la moglie e una figlia. Lo ricorda anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini: “E' con profondo dolore che abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Ugo Ravaioli, giornalista di vaglia, attento cronista, per molti anni a capo della redazione forlivese de “Il Resto del Carlino”. Brillante nello scrivere, acuto nelle riflessioni, capace di arricchire i suoi articoli con tocchi da maestro, a volte ironici, a volte di colore”.

Ed ancora: “Ugo Ravaioli è stato un vero professionista dell'informazione, raccontando la vita della città e del territorio attraverso la cronaca, l'economia, la cultura e lo sport. Ne ricordiamo anche l'impegno civico e la cittadinanza attiva che, nonostante il carattere riservato, aveva messo in campo a dimostrazione del forte attaccamento alla comunità e della passione per l'amatissima pallacanestro. In questo triste momento giungano ai familiari, ai colleghi, alla redazione de “Il Resto del Carlino” e a tutti gli amici di Ugo Ravaioli i sentimenti di cordoglio e di partecipazione al lutto da parte dell'Amministrazione Comunale e a nome dell'intera città”.

Lo ricorda anche il direttivo dell'Assostampa Forlì-Cesena (Davide Buratti, Emanuele Chesi, Ennio Gelosi, Francesca Leoni, Mario Proli): "Ugo Ravaioli ci ha lasciato. La notizia è giunta poche ore fa, portando tristezza e costernazione in tutti coloro che lo hanno conosciuto e che con lui hanno condiviso amicizia, il lavoro di redazione, l'essere parte del sistema dell’informazione. Ugo è stato protagonista di una lunga e importante stagione del giornalismo romagnolo, quella che dalla fine degli anni Settanta ha varcato la soglia del terzo millennio. Ha legato il suo nome alla carta stampata e in particolare alle colonne de “Il Resto del Carlino” spaziando, nel corso del tempo, nell'intero scenario sul quale la professione può chiamare alla prova: dalla cronaca all'economia, dalla politica dallo sport, fino ai racconti delle più significative, o singolari, esperienze del territorio. Il suo percorso lo ha visto crescere in competenze e autorevolezza, conquistando notorietà e fidelizzazione tra i lettori oltre che ruoli di primaria responsabilità alla guida delle redazioni del Carlino di Forlì e Cesena. Memorabili le cronache del grande basket, come i medaglioni su persone e fatti, sempre conditi con la maestria di saper coinvolgere e anche far sorridere. Per molti colleghi, Ugo è stato un insegnante di giornalismo sul campo, un capo presente ed esigente, di non molte parole, che dava indicazioni, faceva lavorare e verificava. In quest'ora di dolore, giunga alla Famiglia l'abbraccio da parte dell’Associazione Stampa Forlì Cesena insieme ai sentimenti di stima e affetto da parte della comunità dei giornalisti e degli operatori dell’informazione".