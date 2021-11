Morto in un incidente, per la "voce di Romagna Mia" funerale online col rito dei Testimoni di Geova

Si terranno lunedì alle 15 i funerali di Edgardo Gelli, originario di Corniolo e morto in un incidente stradale nel tardo pomeriggio dell’8 novembre in provincia di Pesaro. Elemento storico dell'orchesta di Secondo Casadei, la “voce di Romagna” Mia, come era conosciuto per la sua attività e passione di una vita, la musica, avrebbe compiuto 87 anni il 20 novembre. Spiega una nota dei Testimoni di Geova: "Edgardo nel 1975 aveva abbracciato la fede dei Testimoni di Geova. Da allora in poi era divenuto un appassionato studioso della Bibbia dalla quale traeva indicazioni per la propria vita e quella della sua famiglia. Ogni qualvolta era possibile dedicava tempo per diffondere le proprie credenze, spiegando convintamente a conoscenti, amici ed estranei la speranza di un prossimo e positivo cambiamento mondiale reso possibile dal Regno di Dio e dal sacrifico di Gesù".

I funerali si terranno in forma privata con i familiari e gli amici più stretti nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova di Fermignano. Per motivi legati alla pandemia da Covid-19 non sarà possibile assistere di persona alla cerimonia funebre. Per questo i testimoni di Geova locali organizzeranno una diretta sulla piattaforma Zoom, che permetterà a confratelli, vicini, amici e ai tanti che conoscevano e stimavamo Edgardo di essere presenti seppur in videoconferenza. Sempre la nota: "I testimoni di Geova sin dall’inizio della pandemia hanno interrotto le loro riunioni in presenza, ma non la vita di comunità che include anche situazioni tristi come quelle funebri. Un modo per coniugare affetto e solidarietà con il rispetto delle regole e la salvaguardia della salute degli altri, specialmente quella dei più fragili e gli anziani". La salma di Edgardo Gelli sarà esposta da sabato nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Croce di Fano.

Il link della piattaforma Zoom per collegarsi ed assistere alla cerimonia funebre che sarà officiata da un ministro di culto dei testimoni di Geova è il seguente: ID riunione: 823 0965 6488

Passcode: Edgardo. Il collegamento sarà attivo dalle 14:30.