Malore improvviso all'iper, un uomo perde la vita nonostante i tentativi di rianimarlo

Momenti concitati sabato nella tarda mattinata al centro commerciale "Puntadiferro", in quel momento pieno di clienti, specialmente di persone che si erano recate nella zona della ristorazione. E' proprio in quest'area dell'iper, in particolare nei bagni della "piazza" con i servizi di ristorazione, che i carabinieri hanno transennato i locali per evitare l'arrivo di curiosi. E' qui che intorno alle 13 ha perso la vita un uomo che ha accusato un dolore improvviso mentre camminava nella galleria del 'Puntadiferro'. Portato in bagno, l'uomo, marchigiano di 64 anni, ha perso i sensi e sono state tentate le manovre salvavita da parte del personale del centro commerciale, purtroppo senza successo. Sul posto si è portata l'ambulanza del 118 e i carabinieri in ausilio.