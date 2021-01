E' morto a quasi 90 anni Lazzari, una vera istituzione per i geometri forlivesi

E' morto venerdì alla soglia dei 90 anni, al termine di una malattia Lauro Lazzari. presidente onorario del Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Forlì-Cesena. Una vera istituzione per i professionisti del territorio, sia per i 55 anni di libera professione, sia per i 19 anni (1977 – 1996) trascorsi come presidente del Collegio dopo esserne stato segretario dal 1969 al 1975. Il decesso non è avvenuto per il Covid. Nel suo lungo percorso professionale e’ stato più volte nominato dal Ministero a presiedere la Commissione Ministeriale per la validazione delle elezioni per il Rinnovo dei Componenti del CNG ed è stato componente del Consiglio Regionale Geometri dell’Emilia Romagna. La sua passione per l’ambiente lo ha inoltre portato a partecipare attivamente all’Agicat (Associazione Geometri Italiani Consulenti Ambiente e Territorio) per il quale ha organizzando corsi di formazione presso i Collegi d’Italia. L’incarico di Tesoriere presso l’associazione Geometri Volontari della Regione Emilia Romagna per la Protezione Civile è ancora uno dei tanti impegni.

Spiega una nota che lo ricorda: "Sotto la sua guida il Collegio di Forlì-Cesena ha trascorso momenti importanti e delicati. L'ammodernamento della struttura del Collegio e la proiezione verso un modo moderno di concepire l’attività del Geometra, passa proprio attraverso gli anni della presidenza Lazzari, una presidenza già caratterizzata da una spinta alla corretta gestione del territorio e alla tutela dell'ambiente. Per fare solo alcuni piccoli esempi: con lui furono donati i primi 5 computer all'Istituto Tecnico per Geometri di Forlì e la strumentazione topografica a quello di Cesena. E ancora da definire “storica” la collaborazione e l'impegno che il Collegio si assunse per risolvere il problema degli arretrati del Catasto Urbano nel momento dei primi condoni edilizi".

"Il “presidentissimo” (nessuno come lui per durata al vertice del Collegio) è sempre stato un punto di riferimento. Un autorevole confronto, un valido aiuto. Un incontro amichevole. Per questo, soprattutto per questo, nell’agosto del 2013 il Consiglio del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Forlì-Cesena ha deliberato all’unanimità di destinare al Consigliere uscente Lauro Lazzari la nomina di Presidente Onorario. Lauro Lazzari ci ha lasciati. Ci mancherà il maestro benevolo, il collega fidato, il tecnico alleato. Ma su tutto sentiremo la mancanza dell’amico sincero".Il funerale si terrà lunedì 10,30 con partenza dalla camera mortuaria dal Morgagni Pierantoni per Chiesa di San varano ed infine la sepoltura al Cimitero San Varano.