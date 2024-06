Lutto nel mondo dell'imprenditoria forlivese: addio a Luciano, marito di Maria Grazia Silvestrini

Lutto nel mondo dell'imprenditoria forlivese. Luciano Vespignani, originario di Faenza, marito di Maria Grazia Silvestrini, è deceduto in modo improvviso nel pomeriggio di ieri, lunedì. La notizia si è velocemente sparsa per la città, anche perché i Silvestrini sono una delle famiglie "storiche" di diverse attività imprenditoriali in città: dapprima con la catena della distribuzione dell'elettronica "Marco Polo", poi divenuta "Unieuro", nonché per le numerose attività immobiliari, e in ultimo con l'avventura di FA Srl, la società di gestione privata dell'aeroporto di Forlì, dove Vespignani - pur non avendo ruoli ufficiali - era spesso partecipe. Luciano Vespignani era anche legale rappresentante della società immobiliare collegata alle attività di famiglia, proprietaria dello storico negozio di via Monteverdi, al Ronco, che per decenni ha ospitato il "Marco Polo" prima del suo trasferimento al centro commerciale Puntadiferro. La figlia Sara. invece, è l'imprenditrice di Corte San Ruffillo, hotel e ristorante di Dovadola.

