Era un volto noto dell'avvocatura e della politica forlivese: da sempre nella destra, muore Fratesi

Il mondo della politica e dell'avvocatura forlivese piange Luigi Fratesi, che è morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 91 anni. Volto noto della Forlì di un tempo, politicamente è stato impegnato per molti anni nel Movimento sociale italiano e poi in Alleanza nazionale, di cui fu anche candidato sindaco a Forlì alle Elezioni amministrative del 1999, quelle della seconda elezione di Franco Rusticali. Di Alleanza nazionale fu anche segretario provinciale fino al 2001. Fu inoltre uno dei fondatori e primo presidente della Round Table 6 Forlì, nel 1966. Nel biennio 1967-1968 fu presidente nazionale della stessa Round Table. Per questo lo scorso anno il sodalizio celebrò i suoi 90 anni, lo scorso anno, facendogli recapitare una torta a sorpresa.