E' stato una colonna del Partito Socialista, Mario muore a 97 anni: l'addio è con le note dell'Internazionale

Sabato a Galeata si è celebrato il funerale di Mario Cristofani, 97 anni, scalpellino e bombardino della banda del paese e socialista da sempre. Sul sagrato della chiesa ha varcato la soglia della chiesa per la cerimonia religiosa una bara avvolta dalla storica bandiera del Psi,che negli anni settanta garriva ai festival provinciali dell'Avanti, organizzati in paese da Mario assieme al fratello Paolo e a Brunino Malpezzi con l'aiuto dei compagni di Santa Sofia. Ha sostato per un primo abbraccio degli amici con le note di ? Piemontesina bella? intonate dalla banda cittadina. Hanno risuonato anche le note dell'Internazionale, seguite da quelle dell'Inno del lavoro. Poi con ?Il silenzio? eseguito dal maestro della banda il carro funebre è andato verso il cimitero cittadino per la tumulazione.

Ricorda l'esponente storico del Pri Neo Bertaccini: "Con la scomparsa di Mario, l'ultimo dei fratelli Cristofani, si chiude una generazione e con essa un'epoca storica per Galeata. I fratelli Cristofani hanno segnato quell'epoca, che va dall'immediato Dopoguerra fin quasi ai primi anni del nuovo secolo, col loro lavoro,col loro impegno politico e sociale fatto di sacrifici e di solidarietà concreta.

Sono stati 50 anni difficili, ma tutti vissuti intensamente incarnando valori di amicizia, di libertà, di senso di appartenenza e di orgoglioso attaccamento alle proprie radici,alla propria ?Piccola patria Galeata?. Ora Mario e Paolo assieme potranno vegliare in pace sulle amate figlie Marilena, Graziella e Paola e gli adorati nipoti, certi di aver seminato bene e con tanto amore, con la certezza che il loro ricordo ed il loro esempio di vita spesa con passione per la famiglia e per la propria comunità troverà nella discendenza e negli amici un'eco riconoscibile. Ciao Mario, saluta tutti i cari compagni che ti hanno preceduto, Paolo,Brunino, Tallo Arnasei e l'on. Stefano Servadei che con te hanno condiviso e vissuto la ?storia socialista? dell'alta valle del Bidente. Un abbraccio commosso e grato con stima e affetto".