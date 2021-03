Civitella perde un pezzo di storia: è morto Renato Buscherini, titolare dell'intramontabile “Bar Renato”

Per oltre mezzo secolo è rimasto dietro al bancone, insieme all’inseparabile moglie Lidia, dello storico bar-trattoria “Da Renato” in piazza Fratti, nel centro del paese

Civitella perde un altro pezzo di storia. È morto nella prima serata di mercoledì Renato Buscherini, 80 anni, una vera e propria istituzione per il paese dell’alta val Bidente. Per oltre mezzo secolo è rimasto dietro al bancone, insieme all’inseparabile moglie Lidia, dello storico bar-trattoria “Da Renato” in piazza Fratti, nel centro del paese.

La trattoria che, appunto, portava il suo nome, ha vissuto i suoi momenti di massimo splendore soprattutto negli anni 70-80-90. Ma non esiste una sola generazione di civitellesi che non abbia mai varcato almeno una volta la soglia del locale: per una bibita, un piatto di pasta, un caffè, un maraffone oppure per una partita a calciobalilla o biliardo nella piccola saletta “privata” dedicata soprattutto ai ragazzi. Da qualche anno il locale era diventato esclusivamente un bar ed era gestito dal figlio. Buscherini, 80 anni, è deceduto nella serata di mercoledì. Lascia la moglie, due figli e centinaia di affezionati civitellesi che ha visto crescere tra le mura dello storico “bar Renato”.