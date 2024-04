Ex consigliere comunale e una vita per i diritti dei disabili: addio a Tony, ex presidente dell'Associazione sclerosi multipla

Forlimpopoli è in lutto per la morte di Tony Golfarelli, personaggio molto conosciuto a Forlimpopoli, Forlì e in Romagna. Golfarelli è stato fino al 2018 presidente dell'Aism di Forlì-Cesena, l'Associazione italiana sclerosi multipla, la malattia contro cui ha lottato fino alla fine e che ha prevalso la notte tra mercoledì giovedì. Golfarelli, forlimpopolese, aveva 57 anni ed è stato anche consigliere comunale. A ricordarlo è l'amministrazione comunale di Forlimpopoli: "La notizia della scomparsa di Tony Golfarelli ci colpisce profondamente. Avevamo imparato a conoscere il suo coraggio e la sua voglia instancabile voglia di vivere, a dispetto della malattia che lo ha costretto sulla sedia a rotelle ma non lo ha mai fermato".

Prosegue la nota: "Anzi, è sempre stato animato da un profondo impegno sociale che lo ha portato a lavorare per i diritti delle persone con disabilità e a diventare consigliere comunale di Forlimpopoli. Davvero la sua figura costituisce un esempio a cui ispirarsi per non lasciarsi scoraggiare dagli ostacoli, anche quelli apparentemente invalicabili. Non lo dimenticheremo mai. In questo momento di grande dolore, esprimiamo il cordoglio a nome dell’intera cittadinanza di Forlimpopoli e ci stringiamo con affetto alla moglie Simona e alla famiglia tutta". Tony Golfarelli lascia la moglie Simona Monaldi.