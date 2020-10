L'industria romagnola è in lutto: addio al re del legno Valerio Alpi

L'imprenditoria romagnola piange la scomparsa di Valerio Alpi, "una persona stimata da tutta la comunità ed un imprenditore che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo economico di Modigliana", come ricorda il sindaco Jader Dardi. "Ci lascia un uomo attento alla sua comunità, legato alle persone del suo paese che ha saputo portare il nome di Modigliana nel mondo", aggiunge. Le esequie si terranno lunedì, partendo alle ore 14.45 dalla Camera mortuaria per celebrare la S. Messa in San Domenico alle 15. "In accordo con l'Amministrazione Comunale la famiglia Alpi comunica che purtroppo la funzione funebre si svolgerà alla presenza di un limitato numero di persone causa emergenza Covid", informa Dardi.

Alpi venne nominato Cavaliere del Lavoro il 4 giugno del 1982 con questa motivazione: " "Giovanissimo iniziò a collaborare con il padre che già operava fin dal 1919 nel campo dei mobili. Nel 1950 realizzò la trasformazione della piccola ebanisteria familiare in azienda artigiana produttrice di pannelli prefabbricati per mobili, divenendo socio accomandante della ""Alpi Pietro e figlio S.a.s."". Nel 1963, costruito lo stabilimento industriale a Modigliana, l'azienda passò da una fase di lavorazione artigianale ad un tipo di produzione industriale, specializzata nell'impiallacciatura composta. Qualche anno più tardi, dopo esperimenti e studi tecnologici, Valerio Alpi realizzò a Modigliana un secondo stabilimento per la produzione di laminati di legno e, costituita la società I.C.A., ne assunse la responsabilità operativa. Nel 1972, a seguito della notevole espansione produttiva ed occupazionale registrata nel corso degli anni, le due aziende, furono unificate in un'unica società per azioni di cui Valerio Alpi è presidente. Nel 1975, al fine di garantire all'azienda un costante approvvigionamento di materia prima, venne costituita in Camerun la "Alpi Cam S.a.r.l. con uno stabilimento per la lavorazione del legname, al quale in seguito fu affiancato un grande impianto per la produzione di sfogliati, compensati e segati."

I messaggi di cordoglio

"Se n’è andato Valerio Alpi, stimato imprenditore romagnolo di Modigliana, Cavaliere del Lavoro e profondamente legato alla sua terra. Ci stringiamo attorno alla famiglia e a tutta la comunità locale nel ricordarlo come un uomo stimato che ha contribuito allo sviluppo del territorio". Lo afferma il deputato romagnolo Marco Di Maio a proposito della morte dell'imprenditore Valerio Alpi.