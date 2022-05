Per 20 anni consigliere in Comune e Provincia, muore lo storico esponente del Partito Repubblicano

E' morto a 72 anni Widmer Valbonesi, esponente storico del Partito Repubblicano della Romagna. Era nato a San Zaccaria, paese tra da Ravenna, Forlì e Cesena, è vissuto ed ha studiato a Ravenna, per sposarsi a Cesena. Ha lavorato e fatto politica nelle istituzioni a Forlì. Partito come segretario della Federazione Giovanile Repubblicana di Ravenna, era poi diventato segretario della Consociazione Forlivese del Pri, segretario regionale del Pri (dal 2001 al 2009) e fino alla morte ha ricoperto la carica vice segretario nazionale del Pri. Appena 10 giorni fa è stato relatore al 50º Congresso Nazionale del Partito Repubblicano Italiano, a Roma, mentre lo scorso 25 Aprile era in piazza Saffi per la cerimonia della Liberazione. A portarlo via è stato un problema cardiaco. A Forlì è stato consigliere comunale per 15 anni poi consigliere provinciale per 5 anni, negli anni '80 e '90. Ha lavorato come dirigente della Legacoop, diventando anche vice-presidente di Legacoop provinciale.

"Un momento terribile per i leader storici repubblicani, questo inizio d’anno. Dopo il cesenate Mario Guidazzi ed il riminese Giorgio Mosconi, senza dimenticare il già segretario nazionale, Francesco Nucara, appena salutato a Reggio Calabria, ci ha lasciato in queste ore Oliviero Widmer Valbonesi", ne dà comunicazione con una nota Renato Lelli, Segretario Regionale del Pri in Emilia Romagna."Ha lavorato come dirigente nella Lega delle Cooperative - ricorda Lelli - eclettico con mille passioni ed interessi che ha sviluppato con soddisfazione una attività come scrittore, giornalista, poeta ed autore di canzoni (come lui stesso diceva). Ottima capacità di analisi, lettura della realtà e studio dei problemi. Carattere forte, sempre pronto al confronto ed anche allo scontro ma sempre attento a tenere distinti posizioni politiche e rapporti personali. Un esempio pe tanti. Alla famiglia ed agli amici di Forlì l’abbraccio dei Repubblicani dell’Emilia Romagna. Il suo vuoto si farà sentire".